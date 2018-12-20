أنجلترا – لا يرتبط الشيب فقط بتقدم الإنسان في العمر، إذ كشف موقع “توب هيلث جورنال”، أنّ الشيب قد يحصل في سن مبكرة بسبب نقص في بعض الفيتامينات مثل “D” و”E” و”B-6″، أو بسبب الإرهاق وعوامل جينية.

ويقول الخبراء إنّ الشيب قد يغزو شعر الإنسان وهو ما يزال في العشرينات، وبالتالي فإن الشعر الأبيض ليس مرادفا للشيخوخة بالضرورة.

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وتوجد في جسم الإنسان ملايين من بصيلات الشعر التي تقوم بإنتاج الشعر والمادة الصبغية المسؤولة عن اللون “الميلانين”، ومع مرور الزمن، تتراجع الخلايا المرتبطة باللون في البصيلات، فيشيب الشعر ويكتسب اللون الأبيض الذي اعتدنا على رؤيته على رؤوس المتقدمين في السن.

ويؤثر العامل الجيني بدوره على ظهور الشيب، وتحصل هذه الظاهرة في وقت مبكر لدى الإنسان الأبيض مقارنة بذوي البشرة السمراء.

ويؤكد الخبراء أيضاً أنّ هناك علاقة بين الشيب والهموم، إذ يؤدي الشعور بالإرهاق والإجهاد إلى اختلال في المواد المضادة للأكسدة بالجسم مما يجعلها غير كافية على ضبط الشوارد الحرة، لينتج عن ذلك بالتالي المرض والشيخوخة.