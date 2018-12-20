فرنسا – برأ توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، ذمته من قرار تجميد أدريان رابيو لاعب وسط الفريق، وإقالة جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، قبل مواجهة الفريقين في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وصرح توخيل عبر محطة كانال بلس “أحترم قرار النادي بعدم تواجد رابيو مع الفريق”، وذلك تعليقًا على تصريحات أنتيرو هنريكي، المدير الرياضي لسان جيرمان، بوضع اللاعب الفرنسي على مقاعد البدلاء لنهاية الموسم الجاري، بسبب عدم الموافقة على تجديد تعاقده.

وأضاف المدرب الألماني “ننتظر الآن قرار اللاعب وماذا سيفعل، لم أحب أن تصل الأمور لهذه الدرجة، أحب رابيو”.

وتابع توخيل “أؤكد دائمًا أن رابيو لاعب مهم في صفوف الفريق، لكن المفاوضات استمرت فترة طويلة، لذا من الصعب التدخل في الموقف، أتفهم قرار إدارة النادي هذه المرة، أما التفاصيل اسألوا عنها هنريكي المدير الرياضي”.

في سياق آخر، اكتفى مدرب البي إس جي، بتصريح مقتضب عن إقالة جوزيه مورينيو، قائلًا “ليست مشكلتي، ولا رأي لي في ذلك”.

المصدر : كووورة