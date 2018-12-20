اليمن – وزعت جمعية “صدقة طاشي” الخيرية التركية، مساعدات إنسانية على النازحين اليمنيين في محافظة تعز المحاصرة من قبل جماعة الحوثي.

وقال نائب رئيس الجمعية، “جودت هاسبال”، للأناضول، الخميس، إنهم وزعوا طرود مساعدات إنسانية في تعز على النازحيين اليمنيين، الذين اضطروا إلى ترك منازلهم جراء الحرب الدائرة في البلاد.

وأضاف هاسبال أن طرود المساعدات تضمنت مواد غذائية، ومياه شرب، ومواد تنظيف، حيث تم توزيعها على الأسر المحتاجة.

وأشار أن المواد غذائية تشمل الدقيق، والسكر، والزيت، والرز، ومعلبات، وحليب مجفف، وخبز.

وأوضح أنهم وزعوا مساعدات على 1200 شخص في مخيمات النازحين في المحافظة التي تواجه أكبر أزمة إنسانية في البلاد، حيث يعيش النازحون في مخيمات بالية.

وأعرب هسبال عن شكره للمنظمات الإغاثية التركية التي تقوم بإيصال المساعدات لليمنيين.

ومنذ نحو 4 أعوام يشهد اليمن حربًا بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وبين مسلحي جماعة “الحوثي”، من جهة أخرى، الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 2014.

وخلفت الحرب أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة.