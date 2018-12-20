ليبيا – أكد عضو حراك فزان أسامة اللافي بأن الحقل أغلق من قبل شباب الحراك ولا علاقة للكتيبة 30 بالأمر وهذاما ذكره آمر الكتيبة مراراً ، معتبراً بأن اجتماع السراج مع شباب الحراك تم داخل الحقل دون تغطية إعلامية حتى لا يتسرب النقاش ومادار فيه .

اللافي وجه في تصريح لقناة ليبيا الأحرار أمس الاربعاء تابعته المرصد، لومه لحكومة الوفاق التي تأخرت في الاستجابة لأكثر من أسبوع بدلاً عن التجاوب السريع مما كبد البلاد خسائر في بيع النفط.

وأعرب اللافي عن عدم ثقتهم في ما يجري خصوصاً مع تصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط وجهات رسمية أخرى حول من اقتحم الحقل وما قيل حول مطالب الكتيبة 30 ، مشككاً في الإجراءات التي وعدت بها الحكومة خصوصاً أصرارها على تخصيص المليار من عوائد رسوم بيع العملة التي دفعها الليبيون.

وتسائل اللافي عن أموال النفط الليبي ولما لم يتم تخصيص أموال تنمية الجنوب ضمن الميزانية العامة للدولة أو يخصص صندوق تنمية للجنوب من أموال النفط.

واعتبر اللافي أنه في حالة جدية الإجراءات المتخذة لحل أزمة الجنوب فإن الأوضاع ستشهد إنفراجة في القريب العاجل ، داعياً الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا لتكون جهة ضامنة لتنفيذ المطالب من خلال متابعة سير المصروفات وأين ستصرف ، وهل ستكون كافية أم لا لتنفيذ الـ10 نقاط، التي وضعها الحراك كنقاط مصيرية واجبة التنفيذ بالكامل .