ليبيا – قال عضو مجلس النواب مصباح دومة أمس الأربعاء إن واقع فزان مختلف عن باقي ليبيا فهو معرض للتغير الديمغرافي والهجرة الداخلية نحو الشمال بسبب غياب الدولة المثمثلة في السلطة التنفيذية ودورها الرئيسي في العمل على المصالحة الاجتماعية وتوفير الامن والاستقرار وتقديم الخدمات ومشاريع التنمية للمواطنين.

دومة أكد في تصريح خاص لقناة “ليبيا روحها الوطن” على أن هذا ما طالبوا به كل الحكومات التي مرت على ليبيا منذ 2014 ولكن لم يجدوا آذانا صاغية بل كان هناك عرقلة من الكل بسبب مصالح ضيقة.

وأضاف عضو مجلس النواب أنهم حاولوا التواصل مع حكومة الوفاق نظرا لحالة الاحتقان الموجودة في المنطقة لتشكيل لجنة من المجلس الرئاسي ووزراء المالية والداخلية والاقتصاد وشركة الكهرباء ولكن دون جدوى فكان الاهتمام بمرتبات حرس الحقول دون النظر لمطالب أهالي فزان.