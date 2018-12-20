أبوظبي – قام النجم الإسباني سيرخيو راموس بجولة أثناء تواجده في العاصمة أبو ظبي مرتديا الزي الإماراتي التقليدي بزيارة لمسجد الشيخ زايد.

وفاجأ سيرجيو راموس، قائد الملكي، الجميع بمغادرة فندق إقامة الفريق مرتديا الزي التقليدي الإماراتي برفقة عدد من أصدقائه صباح اليوم الخميس وذلك عقب الفوز أمس على كاشيما الياباني، وحصول الفريق على فترة راحة.

ونشر قائد كتيبة الفريق الملكي فيديو خلال زيارته مسجد الشيخ زايد استمع خلاله لآذان الظهر.

وفاز ريال مدريد 3-1 في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية، ليضرب موعدا مع صاحب الأرض “العين” في المباراة النهائية التي سيستضيفها ملعب “هزاع بن زايد” مساء السبت.

المصدر: instagram