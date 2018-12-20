ليبيا – أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة اليوم الخميس أن النفط ملك الليبيين جميعاً ولا يحق لأحد أن يتعرض لإنتاجه أو نقله أوتصديره.

سلامة قال في تغريدة له نشرت عبر الحساب الرسمي لبعثة الأمم المتحدة على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” إن نفط ليبيا ليس رهينة أو غنيمة بل ثروة وطنية ينبغي أن تبقى فوق المساومات والتجاذبات والصدامات ، لافتاً إلى أنه في الحزم مصلحة الليبيين وهيبة دولتهم.

ونوّه المبعوث الأممي إلى أن حق العاملين بقطاع النفط بمرتباتهم ينبغي أن يكون مضمونا وساري المفعول دون حاجة للتدخل،محذراً من استغلال دقة الموقف للابتزاز غير المبرر أو لغنائم غير مشروعة.