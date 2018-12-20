اسبانيا – حث سانتياجو سولاري، مدرب ريال مدريد الإسباني، لاعبه جاريث بيل، على البناء على الثلاثية التي هز بها شباك كاشيما أنتلرز الياباني، في الدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية، ليظهر أن بوسعه أن يصبح اللاعب المحوري في الفريق.

وسجل بيل ثلاثية الريال في الانتصار 3-1 أمس الأربعاء، ليواصل الفريق سعيه للفوز باللقب للعام الثالث على التوالي.

وبات بيل، ثالث لاعب عقب كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، يسجل في 3 نسخ مختلفة للبطولة، وأحرز سادس أهدافه في كافة مشاركاته بكأس العالم للأندية، خلف الرقم القياسي المسجل باسم زميله السابق رونالدو (7 أهداف).

وتعلقت آمال كبيرة ببيل عقب رحيل المهاجم البرتغالي للانضمام ليوفنتوس هذا العام، ورأى ريال مدريد أنه ليس بحاجة للتعاقد مع نجم كبير جديد لأن بوسع اللاعب السابق لتوتنهام هوتسبير سد الفراغ.

ويعتقد سولاري أن أداء بيل أمام كاشيما يمكن أن يشكل الحافز له.

وقال سولاري: “نتوقع جميعا منه هذه النوعية من الأداء كل يوم أحد وأربعاء وفي كل مرة يخوض أي لقاء”.

وأضاف: “بالطبع، فإنه ليس من السهل تسجيل 3 أهداف في كل مباراة لكنني لا أعني فقط الأهداف ولكن الالتزام. كان يملك الالتزام في آخر مباريات خاضها”.

وأردف: “اليوم (الأربعاء) كان مثاليا بالنسبة له لكن بوسعه تحقيق ذلك لأنه كان يتسم بالالتزام من قبل”.

وتعرض بيل، الذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات وسجل في النهائي مرتين منذ انتقاله من توتنهام في 2013، لانتقادات من وسائل إعلام في مدريد بسبب كثرة إصاباته إضافة لعدم ثبات مستواه والافتقار الواضح للاندماج مع التشكيلة.

وأضاف سولاري: “أظهر هويته وماذا يستطيع فعله. نحن سعداء بما يقدمه ونأمل أن يكرر هذا الأمر مرة ثانية في النهائي أيضا”.

وسيواجه ريال، منافسه العين الإماراتي في النهائي بعد غد السبت، بعد أن تغلب الأخير على ريفر بليت بطل أمريكا الجنوبية بركلات الترجيح في المباراة الأولى بالدور قبل النهائي.

المصدر : كووورة