ليبيا – بينما تمكنت سلطات ميناء الخمس من ضبط شحنة ضخمة من الأسلحة النارية والرشاشات وبنادق الصيد مع ملايين الأعيرة النارية والذخيرة ، أعلنت سلطات مطار برج العرب فى الإسكندرية تمكن السلطات المصرية اليوم الخميس من ضبط أجهزة تجسس قادمة من تركيا .

وقالت السلطات المصرية بأنها إشتبهت فى راكب وبعد فحص حقيبته بأشعة “X-RAY” عثرت بين أمتعته على 4 ساعات مزودة بكاميرا، وكارت ميمورى، و5 ولاعات مزودة كذلك بكاميرا، وUSB مخبأة فى أماكن متفرقة بين طيات الملابس وتستخدم لأغراض التجسس.

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وأكدت السلطات المصرية بأن توريد هذه الأجهزة مخظور إلى مصر وبأن كل سلطات المطارات التي تسير رحلات من وإلى المطارات المصرية تعلم ذلك جيداً وعلى الرغم من ذلك جرى العثور على هذه المضبوطات على متن رحلة الخطوط التركية القادمة من إسطنبول إلى برج العرب فيما جرى فتح تحقيق رسمي.

متفجرات فى تونس !

وفى الاسبوع الماضي ضبطت السلطات التونسية حاويات كانت قادمة من تركيا ، محملة بملابس نسائية ممتلئة بأكياس متفجرة وأخرى تدخل فى صناعة المتفجرات وفقاً لما أعلنه التلفزيون التونسي الرسمي.

وفي سؤالهم عن كيفية اكتشاف المواد المخبأة في الملابس، قالوا إنهم شكوا لثقل حجم الملابس؛ ما تطلب تفتيشها، وبالفعل تم ضبط أكياس لمواد خضراء حولت إلى معامل، وهناك أكدوا أنها مواد متفجرة.

ويم أمس الاربعاء كشفت وزارة الدّاخلية التونسية، عن وجود تنظيم إرهابي يتكون من 8 عناصر، ويحمل اسم “كتيبة الجهاد والتوحيد”، قالت إنه بايع أحد التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.

وتعيش تونس على وقع خلاف بين حركة ( النداء ) وحركة ( النهضة ) والأخيرة هي الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين وقد إتهم الرئيس السبسي النهضة بإنشاء جناح عسكري سري فى البلاد وقال بأنها وجهت له تهديدات مباشرة .

وتمكنت الشرطة التونسية بحسب بيان للداخلية من إيقاف جميع عناصر التنظيم وعددهم 8، وإحباط مخططاته الإرهابية، التي كان من بينها استهداف دوريات ومقرات أمنية بالمنطقة.

كما جرى حجز حزام ناسف، وقنبلة يدوية تقليدية الصنع، ومواد أولية لصنع المتفجرات، وكمية من مادة الأمونيتر (تصنع منها القنابل والألغام).

ماذا يحاك للمنطقة ؟

وتطرح كل هذه الأحداث المتسارعة فى كل من ليبيا ومصر وتونس علامات إستفهام كبيرة جداً عن مايحاك للمنطقة بعد ضبط كل هذه الكميات من الأسلحة والذخائر ومواد المتفجرات وأجهزة التجسس .

وفيما يتعلق بليبيا فأن بعثة الأمم المتحدة للدعم عبرت عن قلقها من ضبط الشحنة المحملة بحوالي 4.8 مليون رصاصة وعدد من الرشاشات والمسدسات وبنادق الصيد فيما قال المجلس الرئاسي بأنه سيفتح تحقيقاً .

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وقلل مدونون من أهمية تصريح الرئاسي بشأن فتح تحقيق وقالوا بأن رئيسه فائز السراج لطالما أصدر بيانات بشأن تحقيقات فى عدة وقائع ولكن دون جدوى أو إظهار أي نتائج .

ولم يصدر أي تعليق بعد من السلطات التركية سواء حول هذه الشحنة التي ضبطت فى ليبيا أو فى تونس أو مصر فيما قالت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أن تركيا تسعى لزعزعة أمن المنطقة بعد طردها وهزيمتها فى مؤتمر باليرمو .

عيون خاشقجي

وفى غضون كل ذلك تؤكد السلطات التركية بأنها على علم بكل شاردة وواردة فى قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقحجي فى قنصلية بلاده فى إسطنبول مطلع أكتوبر الماضي .

ويقول سعوديون بأن تركيا توظف قضية مقتل خاشقجي للإطاحة بلادهم بينما أعرب مدونون ليبون وعرب عن إستغرابهم من عدم دراية تركيا أو تعليقها على ” شحنات الموت ” المصدرة منها إلى دول المنطقة بينما تتباهى بقوة أجهزتها الأمنية والمخابراتية بشأن قضية خاشقجي .

ليست الواقعة الأولى

أما فيما يتعلق بليبيا ، فهذه الشحنة ليست الأولى التي تصدر إلى البلاد ويتم ضبطها سواءً من السلطات الليبية أو اليونانية خاصة قبالة جزيرة رودس . والأخيرة تمكنت مطلع العام الجاري من ضبط 500 طن من المتفجرات التي كانت فى طريقها مع لوزمها إلى ميناء مصراتة وقال خبراء يونانيون بأن الشحنة تكفي لتحويل جزيرة رودس إلى رماد .

وأمس الأربعاء أفرجت القيادة العامة عن صور لمتفجرات وألغام وأسلحة تركية ضبطتها قبل سنة فى محاور القتال بمدينة بنغازي ضد الجماعات المتطرفة ، ليبقى السؤال الكبير بحاجة إلى إجابة وهو ” ماذا تريد تركيا من المنطقة فى ظل التحولات الحالية فى ليبيا وسوريا والعراق وتونس وماهو مشروعها القادم ؟ ” .

المرصد – خاص