ليبيا – بحث وكيل وزارة صحة الوفاق محمد هيثم أمس الأربعاء مع مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة عبد الرزاق الصيد تعثر صرف مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة والإداريين وذلك خلال جولة تفقدية لمقر إدارة الخدمات الصحية طرابلس.

وكيل الوزارة أكد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة على ضرورة الشروع في إعداد الملاك الوظيفي للإدارة والمراكز الصحية التابعة لها وإحالته للوزارة في أسرع وقت ممكن.

هيثم أصدر تعليمات عاجلة لعقد اجتماع تقوم وزارة الصحة بالترتيب له مع مصلحة الأملاك العامة بمقر مجلس الوزراء وذلك لمناقشة تخصيص مبنى لإدارة الخدمات الصحية طرابلس بعد أن تبين عدم وجود مبنى متكامل للإدارة يضم كل الأقسام .

وأوضح الوكيل أن من بين التوصيات التي خلص إليها الاجتماع تخصيص مبلغ بشكل عاجل خلال هذا الأسبوع لمعالجة المختنقات والاحتياجات العاجلة لتسيير عمل الإدارة إلى جانب تواصل الإدارة مع جهاز الإمداد الطبي لنقاش الحصص الشهرية لبنود الإمداد ليتم توزيعها على المراكز الصحية التابعة للإدارة.