صوان يبعث برقية إلى أمير دولة قطر

ليبيا – بعث رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين “محمد صوان” ببرقية تهنئة إلى أمير دولة قطر “تميم بن حمد آل ثاني” بمناسبة اليوم الوطني للدولة .

صوان عبّر في برقيته التي أرسلها اليوم الأربعاء للدوحة و إطلعت عليها المرصد عن خالص تهانيه وأطيب تبريكاته بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لدولة قطر.

وأشاد رئيس حزب العدالة والبناء بما وصفه بالتقدم والازدهار والنماء الذي تشهده قطر في ظل ما أسماه بـ” الحصار الجائر ” الذي تتعرض له .

وختم صوان رسالته إلى ” صاحب السمو ” تميم بن حمد متمنياً حفظ وسلامة إستقلال قطر وسيادة شعبها ورفع الحصار الذي وصفه بـ ” الظالم ” عنها ، فى إشارة منه لمقاطعتها من قبل جيرانها الثلاثة ومصر بسبب ممارساتها الداعمة للإرهاب .

يشار إلى أن برقية صوان إلى أمير قطر جائت بعد ساعات قليلة من هجوم لاذع شنته القيادة العامة مساء الأربعاء على دولتي قطر وتركيا مجددة إتهامها لهما بدعم الإرهاب فى ليبيا على خلفية أطنان الأسلحة التركية التي جرى ضبطها فى ميناء الخمس غربي البلاد .

المرصد – متابعات