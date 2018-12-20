صورة أثارت الجدل – هل عادت غادة عادل إلى طليقها؟

مصر – تسببت الصورة التي نشرها المخرج مجدي الهواري على حسابه الخاص في “إنستغرام” مع طليقته الفنانة غادة عادل، بإثارة الجدل بين الجمهور وفي الوسط الفني.

ونشر مجدي صورة تجمعه بغادة وكتب معلقاً عليها: “أنا والقمر”، من دون أن يوضح هل عادت الحياة الزوجية بينه وبين غادة، أم أنها محاولة منه لعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الطلاق، مما أثار الجدل بين الجمهور .

وكانت غادة عادل ومجدي الهواري صدما الوسط الفني والجمهور بإعلان انفصالهما منذ شهور بعد زواج استمر سنوات وأثمر عن خمسة أبناء، وهو ما جعل الجميع يتساءل عن الأسباب القوية التي دعت الاثنين إلى الانفصال، ولكن لم يعلن أي منهما تلك الأسباب.