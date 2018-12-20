كاتانيتش يقتدي بفرنسا ويرسم ملامح تكتيكه في كأس آسيا

العراق – اكد مدرب المنتخب العراقي، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، اليوم الاربعاء، أن منتخب فرنساتوج ب‍كأس العالم 2018 بسبب دفاعه الجيد بالاضافة لامتلاكه لاعبين ذو جودة عالية.

وقال كاتانيتش في تصريح لعدد من وسائل الاعلام “إذا اردت ان تبني منتخباً جيداً فيجب عليك ان تبدأ من الدفاع، فالدفاع الجيد هو المفتاح لتحقيق النتائج الايجابية”.

واوضح أن “منتخب فرنسا تمكن من الفوز بكأس العالم الاخيرة في روسيا بسبب دفاعه الجيد، بالاضافة لامتلاكه لاعبين ذو مهارات عالية، فبدون الدفاع لا يمكن لاحد ان يحقق الفوز”.

يذكر ان المنتخب العراقي يخوض حالياً معسكراً تدريبياً في العاصمة القطرية الدوحة، حيث سيواجه منتخبي الصين وفلسطين ودياً قبل دخول نهائيات كأس آسيا بالامارات 2019.