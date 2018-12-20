ليبيا – أعلنت “القوة المساندة” للمنطقة العسكرية الوسطى التابعة للرئاسي متابعتها لتحركات المجموعات المسلحة داخل حدود المنطقة فى إشارة منها لقوات جضران وبقايا سرايا الدفاع عن بنغازي والمتحالفين معهم .

وأدانت “القوات المساندة” للمنطقة العسكرية الوسطى التابعة للرئاسي في بيانها الذي إطلعت عليه المرصد هذه التحركات بشدة ، معتبرةً إياها إخلالاً للأمن وتعرض أرواح المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة للخطر وبأنها قد تسببت فى إشتباكات إندلعت يوم أمس الأربعاء بمنطقة السدادة .

وأكد البيان الذي صدر قبل صدور بيان الرئاسي بشأن إدانة تحرك الجيش ، على أن هذه التحركات تعطي فرصة لأطراف عدة لم يذكرها لزيادة الفرقة ونشر الفتنة بين أبناء الوطن الواحد .

وحذرت “القوات المساندة” كل من وصفتهم بـ” القوات المتصارعة ” مهما كانت تبعيتها وأهدافها من البقاء فى المنطقة ، مطالبةً إياها بمغادرة الحدود الإدارية للمنطقة العسكرية الوسطى فوراً.

وطالبت “القوة” في ختام بيانها كل الوحدات التابعة لها بالتأهب والإستعداد لتنفيذ أي عمليات عسكرية تصدر عن قيادة المنطقة بالخصوص .

المرصد – متابعات