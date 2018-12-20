لاعب أرجنتيني كاد أن يقتل الحكم بعد أن أشهر بوجهه البطاقة الحمراء

لاعب أرجنتيني كاد أن يقتل الحكم بعد أن أشهر بوجهه البطاقة الحمراء

الأرجنتين – شهد دوري المناطق الأرجنتيني حدثا عنيفا وبعيدا عن الأخلاق الرياضية، وذلك خلال المباراة التي جمعت فريقي “سبورتينغ” و”ميترا”، كان ضحيته حكم اللقاء.

وقبل انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بدقائق أشهر الحكم غابرييل كورتينز البطاقة الحمراء بوجه لويس ماسيل لاعب سبورتينغ بعد تلقيه الإنذار الثاني، وكان رد فعل ماسيل بعيدا عن الأخلاق الرياضية حيث هجم فورا على الحكم وبدأ بضربه ليسقطه أرضا دون حراك، وفاقدا للوعي، وتدخل اللاعبون وفريق الإسعاف لإنقاذ الحكم الذي نقل على الفور إلى المستشفى.

وذكرت التقارير أن الحكم استعاد وعيه، ووضعه حاليا مستقر، وخرج من المستشفى.

يذكر أن اللقاء توقف عند الحادث، مع تقدم فريق ميترا 3-1.

المصدر: rsport.ria.ru