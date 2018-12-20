أسرائيل – توصلت لجنة برلمانية إسرائيلية مختصة إلى أن جهوزية الجيش الإسرائيلي تحسنت منذ الحرب ضد غزة عام 2014 في العملية العسكرية التي أطلق عليها اسم “الجرف الصامد”.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن اللجنة البرلمانية الفرعية الخاصة بشؤون الجهوزية والمنبثقة عن لجنة الخارجية والأمن أوصت بالتالي:

التدرب على سيناريوهات تحاكي تحرك قوات الجيش نحو جبهات القتال وسط تعرّض المحاور الرئيسية ومستودعات الطوارئ العسكرية لقصف كثيف.

إصلاح العيوب التي أشارت لها تقارير المراقبين.

رفع رواتب ضباط الصف في الخدمة الدائمة، بهدف الحفاظ على مستوى جهوزية جيش الدفاع للحرب.

وتتعارض الاستنتاجات التي توصلت إليها هذه اللجنة مع ما توصل إليه الجنرال الإسرائيلي المتقاعد يتسحاق بريك الذي وجد عيوبا خطيرة في جهوزية الجيش الإسرائيلي.

المصدر: “مكان”