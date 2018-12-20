انجلترا – أكدت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن إدارة فريق مانشستر يونايتد ستدخل سوق الانتقالات الشتوية المقبل بهدف إنقاذ الفريق من حالة التراجع الكبير التي يعانيها.

وحسب صحيفة “ديلي ميرور” الإنجليزية، فإن إدارة النادي قد رصدت 50 مليون جنيه إسترليني أي حوالي أكثر من 63 مليون دولار للميركاتو الشهر المقبل.

وستسعى إدارة الشياطين الحمر للبحث عن صفقة لمركز قلب الدفاع و ضم لاعب جناح أيمن، لدعم الفريق ومحاولة إيصاله للمربع الذهبي وضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويعاني الفريق في الوقت الحالي بعد إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وتعيين النرويجي أولي جونار سولشاير إثر هزيمة يونايتد 3-1 أمام ليفربول متصدر الدوري الأحد الماضي، التي تركت الفريق في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد 17 جولة مبتعدا بفارق 19 نقطة عن المتصدر ليفربول.

وسيبدأ سولشاير مهمته الجديدة مع مانشستر يونايتد ضد فريق كارديف سيتي السبت المقبل في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي على ملعب الألفية في ويلز.

المصدر: mirror.co.uk