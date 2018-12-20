الولايات المتحدة – تراجعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 500 ألف برميل، في الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 14 ديسمبر / كانون الأول الجاري.

وقالت إدارة معلومات الطاقة في بيان اطلعت الأناضول على نسخة منه، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة استقرت الأسبوع الماضي عند 441.5 مليون برميل.

ويعني تراجع مخزونات النفط الأمريكية، وجود ارتفاع في الطلب على الخام داخل الولايات المتحدة، التي تعد أكبر منتج ومستهلك للنفط الخام في العالم.

وفي سياق متصل، ذكر البيان أن إجمالي كميات النفط التي دخلت المصافي الأمريكية لغرض التكرير، بلغ 17.4 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، أقل بنحو 28 ألف برميل يوميا عن الأسبوع السابق له.

وأشارت إلى أن المصافي في الولايات المتحدة عملت بنسبة 95.4 بالمائة من طاقتها الأسبوع الماضي.

وانخفض إنتاج البنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بمتوسط ​​10.3 ملايين برميل يوميا، في حين انخفض إنتاج الوقود المقطّر بمتوسط ​​5.4 ملايين برميل يوميا خلال نفس الفترة، وفق المصدر ذاته.

وبلغ متوسط ​​واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 7.4 ملايين برميل يوميا الأسبوع الماضي، بزيادة 30 ألف برميل يوميا عن الأسبوع السابق له.

وعقب البيانات الأمريكية، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير / شباط بنسبة 2.65 بالمائة أو 1.56 دولار، إلى 57.74 دولارا للبرميل.