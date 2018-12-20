تركيا – أكد رجل الأعمال السوري، مهند فايز المصري، إن التربة الاستثمارية في تركيا “خصبة” تجاريا وماليا وزراعيا وصناعيا، وأشاد بالدعم الذي تقدمه الحكومة التركية للمستثمرين الأجانب.

وفي حديث للأناضول، أكّد المصري، وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة “دامسكو”، إن علاقة رجال الأعمال العرب بتركيا وخاصة في الشؤون التجارية توفر مناخا خصبا للاستثمار والتطوير.

وأشار إلى مشاركته باسم “دامسكو”، في مؤتمر “بادر” لعالم الأعمال والفرص الاستثمارية، والذي رعاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظمه مكتب الاستثمار برئاسة الجمهورية ووزارة التجارة التركية.

وشارك في المؤتمر الذي انعقد بإسطنبول مطلع الشهر الجاري، عشرات المستثمرين الأجانب من نحو 50 دولة تسعى لتنفيذ مشاريع بقيمة 3 مليارات دولار موزعة على 150 مشروعا.

ونوّه المصري بأن مجموعته “دامسكو” تسعى للسير قدما نحو تنفيذ مشاريع مستقبلية باستخدام التطبيقات الذكية والتكنولوجيّة، فضلًا عن “توظيف خبرتها وإمكاناتها في التربة الاستثمارية التركية الخصبة تجاريا وماليا وزراعيا وصناعيا”.

ولفت إلى أن مجموعة “دامسكو” تأسست في دمشق عام 2004 وبدأت تنشط في عالم الأوراق المالية وتجارة المواد الغذائية، لتمتد إلى العراق في العام 2008 وتضيف قطاعات أخرى إلى مجال عملها، لتصل إلى الإمارات العربية المتحدة في العام 2011.

وبيّن أن المجموعة وصلت إلى تركيا في العام 2017 معلنة عن نشاطات واسعة في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والتجارية كالمال والمواد الغذائية والسيارات والنفط ومشتقاته والعقارات والطاقة الكهربائية والمعادن.

وكان مساعد وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجير، دعا خلال مؤتمر “بادر”، رجال الأعمال العرب، إلى الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، مبينا أن الشركات العاملة في هذا المجال ستشهد تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة القادمة.

فيما شدد مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، ياسين أقطاي، على تنوع الاستثمار في البلاد واصفا تركيا بأنها أهم مركز جذب للمستثمرين في العالم.

أما بدر السعيد رئيس مجلس إدارة منصة بادر للاستثمار فتناول زيادة نسبة الاستثمارات في البنى التحتية والفوقية منوها بنجاح الحكومة التركية في منح الثقة للمستثمرين الأجانب.