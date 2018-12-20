قطر – قال مصرف قطر المركزي، الخميس، إنه رفع سعر فائدة الإيداع بربع نقطة مئوية، إلى 2.5 بالمئة مقارنة مع 2.25 بالمئة سابقا.

جاء ذلك، في بيان لمصرف قطر المركزي نشره على موقعه الإلكتروني، بعد يوم من إعلان “الفيدرالي الأمريكي” رفع أسعار الفائدة الرئيسة ربع نقطة مئوية.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي “الفيدرالي الأمريكي”، الأربعاء، أسعار الفائدة الرئيسة على الأموال الاتحادية بربع نقطة مئوية، للمرة الرابعة خلال 2018، متسقا مع توقعات المحللين.

وقال “الفيدرالي الأمريكي” في بيان، حصلت عليه الأناضول، إنه قرر رفع أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية، إلى نطاق 2.25 – 2.5 بالمئة.