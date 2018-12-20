ليبيا – أعرب إتحاد مؤسسات المجتمع المدني وتجمع أعيان ووجهاء ورشفانة في بياناً لهم اليوم الخميس عن قلقهم بشأن ما آلت إليه الأوضاع الأمنية المزرية في ورشفانة.

الإتحاد أدان في بيانه والذي تلقت المرصد نسخة منه مايجري من جرائم وعمليات سطو مسلح وتصفية لمواطنين ورمي جثثهم في أماكن متفرقة من المنطقة في غياب تام لدور الجهات المكلفة من حكومة الوفاق بتأمين المنطقة لمنع وقوعها أو الكشف عمن يقف ورائها أو ضبط للجناة.

وحذر البيان من تزايد الإنفلات الأمني في ورشفانة، لافتاً إلى وجود جماعات مسلحة مجهولة يزيد الوضع خطورة خاصةً أنها تشارك في قتل الأبرياء بحرية وذلك لعلمها أنه لا عقاب ولا أي ملاحقة قانونية ستطالها.

وأبدى الإتحاد إستغرابه من صمت المجلس الرئاسي ومجلس النواب والدولة وبعثة الأمم المتحدة تجاه ما يحدث في مدن وقرى ورشفانة بالرغم من علمهم بوجود أدلة موثقة بكل ما يحدث داخلها على أيدي المسلحين والتشكيلات المسلحة وتغاضيهم عن إصدار حتى بيان يدين ما يحدث بما يخالف مواثيق حقوق الإنسان واتفاقيات الأمم المتحدة ويمنحهم غطاء سياسيا لأعمالهم الإجرامية.

وأكد الإتحاد متابعة وجهاء وأعيان ورشفانة والقوى الوطنية بالمنطقة ما يحدث في المنطقة ورصد التزايد الكبير لأعداد القتلى خارج إطار القانون وجرائم السرقة والحرابة والسطو المسلح على السيارات والمحال التجارية بالمنطقة ، مبيناً أن حصيلة الذين قتلو في مقهى الزهراء وصل إلى 8 أشخاص قتلوا غدراً على أيدي مسلحين مجهولين الهوية.

ونظراً لخطورة الأوضاع التي تعيشها مدينة الزهراء نتيجة ما حدث فيها من أعمال تصفية لمواطني داخل مقهى سلامة،أعرب الإتحاد عن إدانته وإستنكاره الشديدين إزاء عملية القتل خارج إطار القانون التي طالت مواطنين في مدينة الزهراء.

البيان حذر من الإنتهاكات والخروقات التي باتت ممنهجة للقانون والتشريعات الليبية النافدة التي ترتكبها التشكيلات المسلحة المسيطرة على ورشفانة وتدعي حمايتها في ظل صمت رسمي من قبل الممثلين السياسيين لمنطقة ورشفانة من أعضاء مجلسي النواب والدولة وغطاء حكومي.

وأكد الإتحاد على أن إنتهاج سياسية إستفاء الحق بالذات والقتل خارج إطار القانون يمثل تعديا وانتهاكا وتقويضا لسيادة القانون والعدالة في ليبيا ،مطالباًمكتب النائب العام بطرابلس ولجنة العدل بمجلس النواب ومجلس الدولة بضرورة فتح تحقيق عاجل وشامل وجاد في هذه الجرائم التي ترتكب في ورشفانة وبمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب أعمال القتل خارج إطار القانون و بإجراء تحقيق بشأن كل المشتبه بأنهم ارتكبوا أعمال تعذيب وقتل خارج إطار القانون أو أمروا بإرتكابها أو لم يمنعوا إرتكابها من كافة الأطراف ومحاسبتهم عن أفعالهم وفق ما هو مناسب وتقديم المتورطين في هذه الجرائم للعدالة.

وطالب البيان وزير الداخلية بحكومة الوفاق بإختيار قيادات أمنية تستجيب لتطلعات المواطنين وتكون قادرة على قيادة المرحلة بالمنطقة وتدعم الاستقرار وتحقق الوئام بين النسيج الاجتماعي للسكان وبذل جهود أمنية تتطلبها استحقاقات المرحلة والسعي لإتخاذ إجراء مناسب ضد المتورطين بانتهاك القانون بغض النظر عن انتماءاتهم القبلية.

الإتحاد أعتبر أن من مصلحة ورشفانة أن تتمكن من الاعتماد على قوات أمنية موحدة ومشتركة تكون مسؤولة عن أمن مدن وقرى ورشفانة وتعمل ضمن إطار القوانين الليبية وتحترم الخصوصية الاجتماعية،داعياً إلى ضبط النفس والتعقل وعدم إرتكاب أعمال إنتقامية تطال حتى الأبرياء وندين ما يحدث من حرق للمساكن وتهجير للعائلات بمشاركة سيارات تابعة لمديرية أمن الجفارة الغائب دورها بشكل تام عن تأمين المواطنين والمؤسسات بالمنطقة وعجزها عن الإضطلاع بدورها الأمني.

الإتحاد حمّل المنطقة الدفاعية طرابلس والغربية مسؤولية قيام المجموعات المسلحة باستعمال السلاح خارج القانون ، داعياً لضبطها خارج المدن والتجمعات السكنية وتوفير الظروف المناسبة لعمل الاجهزة الشرطية مجدداً في الوقت نفسه مطالبته لآمر المنطقة الدفاعية الغربية القيام بدوره ونحمله المسؤولية القانونية لما يحدث في ورشفانة.