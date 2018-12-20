الولايات المتحدة – قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية اليوم الخميس، إن السلطات الأمريكية رحّلت أكثر من 30 عراقيا إلى بلادهم مع تهديد بعضهم بالسجن في حال عدم موافقتهم على الرحيل.

وأضافت: “السلطات الأمريكية رحلت 30 شخصا على الأقل إلى العراق من أصل 1400، مع تهديد بعضهم بالسجن لفترات طويلة في حال عدم موافقتهم على الترحيل”.

وتابعت: “المبعدون في جميع الحالات يفتقرون لوثائق هوية صالحة، ما يعرضهم لخطر الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة في العراق”.

وأضافت: “قبل (حظر السفر) الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كانون الثاني 2017، لم تكن الحكومة العراقية تقبل أي مواطن معاد قسرا، لكن بعد فترة وجيزة من الحظر، الذي منع مواطني 7 دول ذات غالبية مسلمة وبينها العراق دخول الولايات المتحدة، وافقت على استقبال طائرة صغيرة تضم مبعدين وقبلت تسهيل ترحيلهم”.

المصدر: RT