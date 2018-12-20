ليبيا – أكد مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية بحكومة الوفاق محمد إسماعيل أمس الأربعاء الإنتهاء من إعداد الصكوك الخاصة بعلاوة الحصة للمعلمين وإنجاز ثلاث دفعات منها.

إدارة الميزانيات التابعة لمالية الوفاق أوضحت عبر مكتبها الإعلامي بأنه تم إصدار تفويضات الميزانية التشغيلية للمدارس ضمن مخصصات الباب الثاني للمراقبات التعليمية بالبلديات وذلك خلال لقائه جمعه بوكيل وزارة تعليم الوفاق عادل جمعة ومدير إدارة الخزانة الأزهري كشير.

وبدوره،أوضح وكيل الوزارة في تصريح على هامش اللقاء بأنه فيما يخص علاوة الحصة للمتعاونين من المعلمين سيتم إعداد مناقلة من الباب الأول إلى الباب الثاني وإحالتها لمراقبات الخدمات المالية بالبلديات والتي سيتم من خلالها صرف علاوة الحصة لهم.

وأضاف جمعة بأن الدفعة الرابعة من علاوة الحصة ستحال للمراقبات التعليمية بالبلديات من قبل إدارة الميزانية بوزارة المالية خلال هذا الأسبوع.