الرياض – أوضح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن دول منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ملتزمة بخفض الإنتاج 3 بالمائة، والمملكة بنسبة أعلى.

وأضاف الفالح للصحفيين، على هامش مؤتمر في الرياض امس، أن السعودية ستخفض إنتاجها 400 ألف برميل يوميا، رغم أنها ملتزمة بنحو 330 ألفا فقط بالاتفاقية الأخيرة.

وذكر أن “إنتاجنا الحالي في ديسمبر أصبح 10.6 ملايين برميل يوميا، وسيصبح 10.2 ملايين برميل يوميا في يناير / كانون الثاني، نتيجة التزامنا باتفاق خفض الإنتاج”.

ويبدأ مطلع 2019 تنفيذ اتفاق جديد لخفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، بين كبار المنتجين في “أوبك”، ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، في محاولة لاستعادة استقرار السوق.

وستتحمل “أوبك” خفض الإنتاج بواقع 800 ألف برميل يوميا، فيما يتحمل المنتجون خارجها الـ 400 ألف المتبقية.

وقال الفالح إن دولا خارج “أوبك” التزمت بخفض الإنتاج بأكثر من 2 بالمائة بما فيها روسيا، على أن يتم ذلك خلال الربع الأول 2019.

وأضاف: “سنرى أثر الاتفاقية بعد يناير / كانون الثاني المقبل، ومتأكد أننا سنمدد الاتفاق في اجتماع أبريل / نيسان المقبل”.

وقال الفالح اليوم، إن الأسعار الحالية لا علاقة لها أبدا بأساسيات السوق 2019، ولكنها مرتبطة بعوامل جيوسياسية، واضطرار بعض المضاربين لتسييل جزء من محافظهم لأسباب أخرى بعيدة عن النفط.

وخلال تعاملات اليوم، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير / شباط بنسبة 0.21 بالمائة أو 12 سنتا، إلى 56.38 دولارا للبرميل، لكنها تبقى قرب أدنى مستوياتها في 14 شهرا.