الولايات المتحدة – ارتفعت أسعار النفط في بداية تعاملات، الجمعة، بعدما تراجعت بنحو 5 بالمائة في الجلسة السابقة، في ضوء اقتراب تطبيق (أوبك+).

وبحلول (8:21 ت.غ)، ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير / شباط، بنسبة 0.24 بالمائة أو 13 سنتا، إلى 54.48 دولارا للبرميل.

وعلى نفس الاتجاه، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم فبراير / شباط بنسبة 0.59 بالمائة أو ما يعادل 29 سنتا، إلى 46.11 دولارا للبرميل.

وانخفضت أسعار النفط نحو 5 بالمائة أمس الخميس إلى أدنى مستوى في أكثر من عام، بسبب المخاوف إزاء تخمة المعروض، وتوقعات الطلب على الطاقة، وهبوط أسواق الأسهم مدفوعة برفع الفائدة الأمريكية.

وقال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية أمس، إنه لا يتوقع زيادة حادة في أسعار النفط في الأمد القريب، ما لم تحدث مشكلات جيوسياسية.

ويبدأ مطلع 2019 تنفيذ اتفاق جديد لخفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، بين كبار المنتجين في “أوبك”، ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، في محاولة لاستعادة استقرار السوق.