ليبيا – قرر المجلس الوزاري الأوروبي تمديد مهمة عمل بعثته في البحر الأبيض المتوسط “صوفيا” حتى نهاية شهر مارس لعام 2019.

بيان المجلس أشار بحسب وكالة “آكي” الإيطالية إلى أن عملية صوفيا تساهم في عمل الاتحاد الأوروبي الرامي لتعطيل شبكات تهريب المهاجرين في جنوب البحر المتوسط وتعقب المهربين كما تقوم العملية بأنشطة مراقبة وجمع معلومات حول هذا النوع من الأنشطة غير القانونية في البحر.

وأضاف البيان إلى أن طواقم صوفيا تضطلع بمهمة تدريب خفر السواحل وطواقم البحرية الليبية وكذلك مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة حظر توريد الأسلحة لليبيا.

وينظر الاتحاد الأوروبي إلى عملية صوفيا كجزء لا يتجزأ من عمله من أجل إعادة الاستقرار والأمن لليبيا وكذلك التصدي لظاهرة التهريب وضبط الحركة في منطقة وسط وجنوب المتوسط.

يُشار إلى أن عملية صوفيا قد أطلقت في 22 من شهر يونيو من عام2015 ويقع مقر قيادتها في العاصمة الإيطالية روماويأتي قرار التمديد لمهمة صوفيافي الوقت الذي يستمر فيه الخلاف بين الدول الأعضاء على تعديل النظام التشغيلي للعملية.