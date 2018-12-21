ليبيا – أكدت البعثة الأممية في ليبيا أمس الخميس على أن المهاجرين و اللاجئين يعانون بما وصفته بـ”أهوال” لا يمكن تصورها أثناء عبورهم ليبيا والبقاء فيها.

البعثة أشارت في تقريرها بشأن الإنتهاكات والإعتداءات الجسيمة التي يعاني منها المهاجرون في ليبيا بالتسنيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للهجرة إلى أن المهاجرين يعانون منذ لحظة دخولهم إلى الأراضي الليبية بحيث يصبحون عرضة للقتل غير المشروع والتعذيب وغيره من ضروب سوءالمعاملة والإعتقال التعسفي.

وأضاف التقرير بأن المهاجرين يتعرضون إيضاً للإغتصاب والحرمان غير المشروع من الحرية وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الإجتماعي والرق والسخرة والإبتزاز إلى جانب الإستغلال من جانب الأطراف التابعة للدولة وغير التابعة لها.

ولفتت البعثة في تقريرها إلى أنماط الإنتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي يعاني منها المهاجرون واللاجئين في ليبيا على أيدي موظفي الدولة وأفراد المجموعات المسلحة فضلاً عن الفظائع التي يرتكبها المهربون وتجار البشر وسط فشل السلطات الليبية عن التصدي لهذه الإنتهاكات والتجاوزات وإنصاف الضحايا.

المرصد – متابعات