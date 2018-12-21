لبنان – أعرب رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، الجمعة، عن أمله الانتهاء من تشكيل الحكومة اليوم، بعد أكثر من 7 أشهر من الخلافات السياسية بشأن حقائب وزارية.

وقال الحريري في كلمة خلال مؤتمر اقتصادي عقد في فندق الفور سيزون بالعاصمة بيروت، إن حكومة بلاده ستحاول خفض الدعم الذي تدفعه للطاقة بنحو 600 مليون دولار عام 2019.

واشار أن جولة ثانية من عطاءات التنقيب البحري عن الطاقة من المفترض أن تبدأ في شباط أو آذار القادم.

ومنتصف نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، اتهم الحريري “حزب الله” بـ “تعطيل” تشكيل الحكومة الجديدة، مشددا على رفضه خرق اتفاق الطائف.

وبرزت عقدة تمثيل ما يسمى النواب السنة المتحالفين مع “حزب الله” بوزير في الحكومة المقبلة.

ويرفض الحريري هذا الطلب لكون هؤلاء النواب خاضوا انتخابات مايو / أيار الماضي ضمن كتل حصلت على تمثيلها في الحكومة.