الطاقة الدولية: لا يمكن لروسيا ودول الشرق الأوسط تحديد أسعار النفط وحدها

الطاقة الدولية: لا يمكن لروسيا ودول الشرق الأوسط تحديد أسعار النفط وحدها

تركيا – أوضح رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، إن أسعار النفط دخلت فترة لا يمكن لبلدان الشرق الأوسط وروسيا تحديدها وحدها.

جاء ذلك في تصريحات خلال استضافته من قبل محرري أخبار الطاقة في وكالة الأناضول، الجمعة.

وأوضح بيرول “إن إجمالي إنتاج أمريكا من النفط سيعادل بحلول 2025 إجمالي إنتاج النفط لروسيا والمملكة العربية السعودية تقريبا، وهذا سيكون نموا كبيرا يغير بشكل كامل توازن أسواق النفط”.

وأشار إلى أن أسعار النفط تشهد انخفاظا كبيرا، وأنهم لا يتوقعون ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة القريبة المقلبة.

وأوضح أن الموضوع الأساسي الذي سيؤثر بشكل كبير على أسواق النفط العالمية هو النمو السريع في إنتاج النفط الصخري الأمريكي.

واستذكر قرار منظمة “أوبك” والبلدان غير المنضوية في المنظمة في 7 كانون الأول / ديسمبر الجاري في فيينا، تخفيض متوسط الإنتاج اليومي بـ 1.2 مليون برميل، مشيرا إلى أن تطورات حدثت في سوق النفط جرت على عكس القرار المذكور.

وأوضح أن العديد من البلدان المنتجة للنفط في الشرق الأوسط تعتمد اقتصاداتها على إيرادات النفط، وهذه طريقة خطيرة في إدارة الاقتصاد لتلك البلدان.

وبخصوص أسواق الطاقة، أشار بيرول إلى أن بلدان الاتحاد الأوروبي تؤمّن في الوقت الراهن القسم الأكبر من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا، إلا أن هناك رغبة أوروبية متزايدة لشراء الغاز الأمريكي والقطري.