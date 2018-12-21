ليبيا – أعلن وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف أمس الخميس حالة الطوارئ القصوى في مدينة بنغازي تستمر لمدة 3 أشهر متتالية مع تطويق المداخل الرئيسية وإنتشار ليلي داخل المدينة.

المستشار بوشناف أكد عبر المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية على إطلاق خطة أمنية جديدة برئاسة مدير أمن الجبل الأخضر العقيد خالد البسطة وبتنسيق مع مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز وعضوية كل من العقيد حسن الشلماني والمقدم جمال العمامي والمقدم أشرف الفايدي والمقدم جعفر العَبيدي.

وأشار المكتب الإعلامي للوزارة بأن 150عربة مطقمة من كافة المديريات “بنغازي – البيضاء – المرج – طبرق – اجدابيا وغيرها” ستشارك في الخطة الأمنية بالإضافة إلى الأمن المركزي والإدارة العامة للتفتيش “انضباط الشرطة” والبحث الجنائي بالتنسيق مع جهاز الإسعاف في حال الطوارئ إلى جانب وحدات الأمن الداخلي و30 عربة مطقمة ومكتب المعلومات التابع للوزير.

ونوّه وزير الداخلية إلى أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات خاضعة له مباشرةً تعمل على مدار الساعة.