ليبيا – قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري أمس الخميس إنه مهما كانت الدوافع والخلفيات التي تكبر كل يوم ككرة الثلج فان جريمة القتل الجماعي التي حدثت في مقهى سلامة بمدينة الزهراء اهتزت لها المشاعر واثبتت اننا قادمون على مرحلة تصفية الحسابات.

المنصوري لفت في تدوينة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” إلى أن مرحلة تصفية الحسابات سيكون ضحيته الأبرياء العزل من السلاح ما يضع مسؤولية الدولة في حماية المواطنين على المحك وتتحمل ما يترتب عن إهمالها وتصرفاتها التي أوصلت المنطقة الى هذه المرحلة.

يشار إلى أنه قد لقى 8 من شباب ورشفانة مصرعهم باطلاق نار داخل مقهى بمدينة الزهراء من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الهوية ، دون أن تعلق وزارة داخلية الوفاق أو المجلس الرئاسي على هذه الجريمة .