ليبيا – أقيمت أمس الخميس بديوان وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق مراسم التسليم والاستلام بين الوزير السابق بداد قنصو والوزير الجديد ميلاد الطاهر الذي تم تكليفه الأسبوع الماضي بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم “1661” للعام 2018.

المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق أشار إلى أن حضور اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي ومديرو الإدارات والمكاتب التابعون للوزارة وعدد من الموظفين مراسم التسليم والاستلام.

وبارك الوزير السابق بداد قنصو في كلمة له أمام الحضور للوزير المفوض وتمنى له التوفيق في المهمة الجديدة التي كلف بها ،مطالباً المسؤولين في الوزارة التعاون مع الوزير ميلاد الطاهر حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له.

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