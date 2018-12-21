ليبيا – أكّد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إستمرار إغلاق حقل الشرارة وبأن المؤسسة تسعىجاهدة لإيجاد حلّ مشترك للأزمة بحقل الشرارة النفطي، و تهيئة الظروف الأمنية المناسبة لسلامة العاملين بالحقل.

وفى بيان أصدره الخميس ، أكد صنع الله إن المؤسسة الوطنية للنفط بحاجة إلى إيجاد حلول حقيقية لمشاكل القطاع لا لإصلاحات سريعة ومؤقتة قال بأنها لن تساهم إلا في تشجيع المزيد من أعمال الإغلاق.

وأضاف : ” من المهم أيضا أن نتبع نهجا يحدّد أهم المشاكل التي تعاني منها المناطق الجنوبية ويساهم في معالجتها. كما يتوجب تخصيص ميزانيات جديدة، لتغطية برامج رفع مؤشرات التنمية البشرية، وتوفير الخدمات الصحية، والحد من وفيات الأطفال، ومعالجة مشكلة نقص المياه، و تحسين فرص الحصول على التعليم، فضلاً عن المساهمة في تطوير الفرص الاقتصادية المحلية”.

وأعرب صنع الله على استعداد المؤسسة التام لدعم الحكومة، لكونها هي المسؤولة عن برامج التنمية و توفير الخدمات في الجنوب فى حين تقوم المؤسسة بدورها في تحقيق الإيرادات اللازمة لتمويل البرامج والخدمات الحكومية في كافة أرجاء البلاد.

وتابع قائلا: ” إن المؤسسة الوطنية للنفط تدعم بشكل كامل أهالي الجنوب، والعدد الكبير من موظفينا من ابناء الجنوب، والمواطنين الملتزمين بالقانون، الذين يطالبون بالخدمات الأساسية والفرص والعدالة الاقتصادية. كما أن أي اتفاق يمكن التوصّل إليه يجب أن يرفع من المستويات المعيشية لسكان الجنوب، و يجب ان لا يكافئ أولئك الذين يسعون لتحقيق أهدافهم الشخصية باستخدام العنف. فهذا الأمر سيجر ليبيا إلى مسار خطير “.

كما حذّر صنع الله مما وصفها بالعواقب الوخيمة على القطاع النفطي والبلاد ككلّ، التي قد تنتج عن دفع فدية إلى المجموعة المسلحة التي قامت بإغلاق حقل الشرارة، مشيرا إلى أنّه لا يمكن رفع حالة القوة القاهرة عن الحقل ما لم يتم وضع ترتيبات أمنية بديلة به .

وعن السبب ، أرجع صنع الله ذلك نظراً لقيام هذه المجموعة المسلحة بتهديد موظفي المؤسسة باستعمال العنف، إضافة إلى تورّطها في أعمال إجرامية أخرى وقال : ” لن يتم رفع حالة القوة القاهرة وسيبقى الحقل مغلق حتى يتم وضع ترتيبات أمنية بديلة ” .

وقال : ” لا يمكننا وضع عاملينا في موقف خطر وأن نجازف بتعريضهم لمزيد من العنف من قبل هؤلاء الأفراد ، كما ترحّب المؤسسة الوطنية للنفط بإدانة المجتمع الدولي للإغلاق القسري لحقل الشرارة النفطي ” .

وفى ختام بيانه رحب صنع الله بمطالبة كلّ من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووزارة الخارجية الأمريكية للعناصر المسلحة بالانسحاب فوراً من المنطقة دون أي قيد أو شرط، وبعدم استعمال ثروات البلاد لأغراض المساومة.

المرصد – متابعات