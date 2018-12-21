ليبيا – قال عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة أمس الخميس إن القوات المسلحة أحبطت تهريب شحنتي أسلحة تركيتين خلال أقل من 5 أشهر.

بعيرة أكد في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”الروسية على أن تركيا سبق وأرسلت قبل خمسة أشهر شحنة أسلحة كبيرة إلى مدينة مصراتة غير أن السلطات اليونانية ألقت القبض على الباخرة بعد تفتيشها والعثور على أسلحة ومواد متفجرة على متنها غير أن النظام التركي لم ييأس وكرر المحاولة وأرسل مؤخراً باخرة جديدة محملة بما يزيد عن 3 آلاف مسدس و900 بندقية آلية متطورة وملايين الطلقات.

وشدد النائب على أن تركيا تصر على دعم الإرهابيين في ليبيا وإصرارها على دخول هذا الكم الهائل من الأسلحة خلال أشهر قليلة يؤكد أنها تحضر لعملية إرهابية كبيرة على الأراضي الليبية قريباً.

وكشف بعيرة على أن شحنة الأسلحة التركية الأخيرة دخلت ميناء الخمس بوصفها مواد غذائية ومواد بناء وبعد أن غادرت الباخرة القادمة من الأراضي التركية الميناء اكتشف رجال الجمارك الأسلحة والمواد المتفجرة وأحبطوا تهريبها إلى داخل البلاد.

يشار إلى أن مصلحة الجماركة بميناء الخمس قد أعلنت ضبط أفرادها شُحنتى أسلحة وذخيرة جديدة قادمة من تركيا يوم الثلاثاء الماضي ، موضحةً فى تصريح تلقته المرصد من مسؤول رفيع بمصلحة الجمارك بأن أفرادها تمكنوا من ضبط الحاوية من حجم 40 قدم ، مبينةً بأنهم عثروا عليها أثناء تفتيش حاويات بالرصيف بعد العثور على شحنة في وقت مبكر اليوم.

وكشف مركز جمرك الميناء بأن الشحنة عبارة عن مسدسات من طراز 9 ملم مع مئات آلاف طلقات الذخيرة الخاصة بهذه المسدسات وهي تركية المنشأ ومصنعة من قبل شركة zoraki التركية للصناعات الحربية .

كما تحتوي الحاوية بحسب مركز الجمارك على كمية أخرى من بنادق الصيد مصحوبة أيضاً بمئات آلاف الطلقات الخاصة بها وهي تركية المنشأ كذلك ومصنعة من قبل شركة Retay التركية للنظم الدفاعية .

وأكد مكتب جمارك الميناء على تحفظه على الشحنة وعند حصرها تبين بأنها مكونة من 3000 مسدس 9 ملم و 120 مسدس ” بريتا ” (رشاش – مرفق صور ) و 400 بندقية صيد فيما بلغ عدد طلقات المسدسات 2.3 مليون طلقة .

وأشار المكتب إلى أن المعلومات المبدئية تشير إلى تورط ليبيين فى تسلمها وتوريدها من تركيا وبأن هذه الحاوية هي من ضمن صفقة تم ضبطها صباح الثلاثاء على أساس أنها مواد غير قتالية فضلاً على أن مكتب جمارك ميناء الخمس قد ضبط صباح نفس اليوم حاوية من ذات الحجم كانت تحمل أكثر من 2 مليون و518 ألف طلقة مسدس تركي عيار 9 ملم .

وأكدوا اعضاء الجمارك بأن الكمية التى وصفوها بـ”الكبيرة جداً” تم التحفظ عليها وجارى إتخاذ الاجراءات لمعرفة المسؤول عن محاولة إدخال هذه الشحنة إلى البلاد التى تعانى من إنتشار السلاح .

المرصد – متابعات