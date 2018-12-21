ليبيا – تلقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الخميس تهنئة من الرئيس الامريكي دونالد ترامب بمناسبة الذكرى السابعة والستين للاستقلال التي تصادف يوم 24 ديسمبر .

ترامب قال في رسالة التهنئة بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق “أرجو ان تقبل أفضل تمنياتي باحتفالكم بالذكرى السابعة والستين لإستقلال ليبيا في الرابع والعشرين من ديسمبر”.

وأكد الرئيس الأمريكي على التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب الليبي وهو يسعى لبناء عملية دستورية واقعية ومسالمة وانتخابات مجهز لها وفق خطة الامم المتحدة السياسية.

وقال الرئيس ترامب في تهنئته: “نحن فخورون بالوقوف مع كل الليبيين الذين ينتهزون هذه الفرصة لبناء مستقبل اكثر اماناً ونجاحاً.”

وأكد الرئيس الامريكي على إستمرار الولايات المتحدة الأمريكية في دعم حكومة الوفاق وكل من يعمل في اطار الاتفاق السياسي للتغلب على الانقسامات في ليبيا”.

وتابع الرئيس ترامب قائلاً :”دعني أستغل الفرصة لأؤكد على التزامنا بالاستمرار في العمل مع ليبيا والامم المتحدة والشركاء الدوليين للوصول إلى حكومة ليبية موحدة ومستقرة قادرة على الوقوف لوحدها ضد الإرهاب وعلى توفير الأمن والاستقرار لكل الليبيين”.