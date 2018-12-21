مالطا – أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن ترحيب بلاده بقرار الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا، وأكد ضرورة التنسيق بين أنقرة وواشنطن “كي لا يحدث فراغ” في المنطقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره المالطي كارميلو أبيلا، الجمعة، عقب لقائهما في العاصمة المالطية فاليتا.

وردا على سؤال بخصوص قرار سحب القوات الأمريكية قال تشاووش أوغلو: “نرحب بقرار الولايات المتحدة الانسحاب من سوريا، وندعم وحدة أراضي سوريا”.

ولفت تشاووش أوغلو إلى أن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يشكل تهديدا.

وأردف “علينا أن نكون متيقظين، لأن داعش وبقية المجموعات المتطرفة لا تزال على الأرض”.

وتابع: “لذلك يتعين علينا تنسيق الانسحاب مع الولايات المتحدة، وهناك حاليا تواصل على مختلف المستويات بالأساس”.

وأضاف “ينبغي أن ننسق الانسحاب كي لا يحدث فراغ”.

وأكد تشاووش أوغلو ضرورة التحرك معا في مكافحة التنظيمات الإرهابية مثل “ي ب ك / بي كا كا”.

وشدد تشاووش أوغلو على رفض تركيا الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لتنظيم “ي ب ك / بي كا كا” بدعوى محاربة داعش.

وأوضح تشاووش أوغلو أن تركيا حيدت أكثر من 4 آلاف عنصر من داعش، وأكد ضرورة التركيز بعد اليوم على الحل السياسي في سوريا.

وأعرب تشاووش أوغلو عن توقعه بأن تلتئم اللجنة المكلفة بإعادة صياغة الدستور السوري مطلع عام 2019.

ووصف ذلك بـ “الخطوة المصيرية من أجل الحل السياسي في سوريا”.