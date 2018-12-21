سكوبية – التقى متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، الجمعة، منسق مقدونيا لدى حلف شمال الأطلسي “ناتو”، ستيفو بينداروفسكي، في العاصمة سكوبيه.

وأفاد مراسل الأناضول، أن اللقاء عقد بشكل مغلق، بحضور مسؤولين آخرين من البلدين.

وحضر اللقاء عن الجانب التركي سفيرة البلاد لدى مقدونيا، تولين كرال قره، ورئيس الوكالة التركية للتعاون والتنسيق “تيكا”، سردار تشام، وآخرون.

وعن الجانب المقدوني حضر نائب وزير التعليم، بيتر أتنانسوف، والنائب البرلماني محمد زكيري.

ويزور قالن، والوفد المرافق له، سكوبيه، لحضور احتفالات بـ”عيد التعليم التركي”، الذي تحييه رابطة منظمات المجتمع المدني التركي- المقدوني، في 21 ديسمبر/كانون أول من كل عام.