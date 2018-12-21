ليبيا – بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الأول مع سفير هولندا لدى ليبيا لارس تومرز سبل تعزيز العلاقات بين المؤسسة والشركات الهولندية المتخصّصة في مجال الطاقة.

صنع الله رحب بحسب الموقع الرسمي للمؤسسة الوطنية للنفط بإمكانية عودة الشركات الهولندية إلى ليبيا وعلى رأسها شركة رويال داتش شل ومساهمة ذلك في تنمية قطاع النفط الليبي.

وعلّق صنع الله قائلا: “نحن نسعى إلى توسيع نطاق تعاوننا مع الشركات الهولندية المتخصّصة في مجال الطاقة لما لها من خبرة واسعة في صناعة النفط والغاز خصوصاً في مجالات الاستكشاف والتطوير”.

وناقش الطرفان الأوضاع في حقل الشرارة حيث شدّد صنع الله على أهمية الالتزام بسيادة القانون وضرورة إحلال الأمن في مناطق عملياتها ، مشيراً إلى أنّ الأولوية القصوى للمؤسسة الوطنية للنفط تكمن في ضمان سلامة عامليها.

وأكّد صنع الله على دعم المؤسسة للمطالب الشرعية لأهالي الجنوب المتعلّقة بالفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية كما قام باطلاع السفير على الجهود التي تبذلها المؤسسة لدعم المجتمعات المحلية بالجنوب ، معرباً عن إدانته للمحاولات غير القانونية للمجموعة المسلحة المسيطرة على الحقل لابتزاز الحكومة ومحاولات ترهيب موظفي المؤسسة.

وبدوره، أثنى السفير تومرز على النجاحات التي حققتها المؤسسةخلال السنوات الأخيرة على الرغم من كل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد،مؤكّدا على دعم بلاده الكامل للمؤسسة.