الصين – اجتازت منظومة الدفاع الجوي الروسي الصاروخية “إس – 400” بنجاح إطلاق نار تجريبيا، أجراه عسكريو جيش التحرير الشعبي الصيني.

وأفاد مصدر دبلوماسي عسكري بأن صواريخ “إس – 400” أصابت هدفا باليستيا، طار بسرعة 3 كيلومترات في الثانية، مضيفا أن تجربة إطلاق صواريخ هذه المنظومة المتطورة جرت في ميدان رماية مطلع ديسمبر الجاري.

وأوضح المصدر أن الصاروخ “48N6E” الذي أطلق من منصة للمنظومة، أصاب هدفا باليستيا حلّق بسرعة 3 كيلومترات في الثانية، مضيفًا أن الهدف أصيب على بعد 250 كيلومترا تقريبا.

وكان عقد توريد أنظمة صواريخ الدفاع الجوي، أبرم بين موسكو وبكين في عام 2014، واشتمل على فوج صواريخ “إس – 400 لقوة متكاملة، بما في ذلك نقاط قيادة ومحطات رادار ومنصات إطلاق، وصواريخ موجهة مضادة للطائرات ومعدات كهربائية ومعدات أخرى.

وأعلن بنهاية يوليو 2018 أن الصين أكملت استيعاب المجموعة التجريبية الأولى من صواريخ “إس – 400” التي سلمت إلى بكين في شهر مايو، فيما كان مقررا أن يجري الإطلاق التجريبي الأول في أغسطس.

اللافت أن الولايات المتحدة فرضت على الصين عقوبات في 20 سبتمبر، لتعاملها مع شركة التصدير الدفاعية الروسية، ولشرائها على وجه الخصوص طائرات روسية من طراز “إس – 35″، وأنظمة الدفاع الجوي الصاروخية “إس – 400″، وكانت بذلك أول دولة تفرض عليها عقوبات بجريرة تعاونها مع روسيا.

المصدر: تاس