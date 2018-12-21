لبنان – ذكرت قناة “المنار” أن الرئيس اللبناني ميشال عون اعتبر أن تشكيل الحكومة الجديدة سيكون أسرع من المتوقع.

وقال عون‭ ‬اليوم الجمعة: “تشكيل الحكومة أسرع من المتوقع لأن النظام اللبناني توافقي ويوجب إشراك الجميع في حكومة الوحدة الوطنية العتيدة وخطة النهوض الاقتصادي ستنطلق فور تشكيلها”.

وأضاف أنه لم يتم الإعلان بعد عن اتفاق نهائي بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، بعد أكثر من سبعة أشهر على إجراء انتخابات عامة.

وكان رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري قد أعلن في وقت سابق من اليوم أنه يأمل في الانتهاء من تشكيل الحكومة اليوم الجمعة، وأضاف: “آمل في أن يتم الانتهاء من تشكيل حكومة وحدة وطنية يوم الجمعة بعد أكثر من سبعة أشهر من الخلافات السياسية بشأن حقائب وزارية”.

وكان جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني قال أمس الخميس إن تشكيل الحكومة اللبنانية سيتم خلال 48 ساعة.

المصدر: “رويترز”