ليبيا – أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بياناً لها أمس الخميس عن إدانتها لواقعة توريد شحنة من الأسلحة والذخائر القادمة من تركيا والتي تم ضبطها بميناء الخمس.

اللجنة الوطنية طالبت في بيانها والذي تلقت المرصد نسخة منه لجنة الخبراء الدوليين بمجلس الأمن الدولي الخاصة بليبيا بفتح تحقيق شامل حيال هذه الشحنة لتحديد الأطراف المسؤولة عن توريدها الى ليبيا وتسهيل خروجها عبر الموانئ التركية خاصةً أنها تعد ثاني شحنة سلاح يتم ضبطها خلال هذا العام قادمة من تركيا.

وأشارت اللجنة الوطنية إلى أن السلطات اليونانية ضبطت في وقت سابق سفينة قادمة من تركيا محملة بمواد أولية لصناعة القنابل والمتفجرات والألغام خلال هذا العام ، داعيةً لجنة الخبراء الدوليين الخاص بليبيا بفتح تحقيق مع السلطات التركية حيال هذه الشحنات وتحديد حجم مسؤولية السلطات التركية ومدى التزام السلطات التركية بقرارات مجلس الأمن الدولي إتجاه حضر التسليح على ليبيا .

وأكد البيان على ضرورة قيام مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل حيال هذه الشحنة وملاحقة وتقديم الطرف المسؤول عن توريد هذه الكمية الكبيرة من الذخائر والأسلحة للعدالة .

وجددت اللجنة التحذير من مغبة الإستمرار في خرق حضر التسليح المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي على ليبيا حيث أن هذه الشحنات من الأسلحة والدخائر كانت ستسهم في تصعيد العنف والاقتتال فيما بين أطراف النزاع المسلح وقد تتسرب إلى الجماعات المتطرفة والإرهابية المنتشرة في البلاد والذي ما من شأنه أن ينعكس على أمن وسلامة وحياة المدنيين خاصةً أنهم الضحية الأبرز في جميع أحداث العنف والمواجهات المسلحة التي شهدتها البلاد طوال السنوات الماضية.

اللجنة شددت في ختام بيانها على ضرورة إتخاذ إجراءات دولية حازمة إتجاه العابثين بأمن واستقرار ليبيا وسلامة شعبها.