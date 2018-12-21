انجلترا – يكشف النعناع عن فوائد صحية كثيرة، ولذلك يوصى بتناوله بانتظام خصوصاً وأنه يسهل إضافته إلى كل الأطباق نظراً لطعمه اللذيذ.

فوائد النعناع للقولون مذهلة وتفوق التوقعات. فالنعناع يخفف متلازمة القولون العصبي من خلال تخفيف الألياف العصبية التي تنشطها بعض التوابل وتؤدي إلى آلام البطن والانتفاخ. كما يساعد النعناع على استرخاء عضلات القولون العصبي وتهدئة حركته الإجمالية,وفق كارلوس .

فوائد النعناع لا تقتصر فقط على متلازمة القولون العصبي، إذ يساعد النعناع عموماً على معالجة معظم مشكلات الجهاز الهضمي، ولاسيما حالات عسر الهضم، وآلام القولون، والمغص، وانتفاخ البطن، وتقلصات المعدة.