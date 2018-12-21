انجلترا – نفى النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي الشائعات التي انتشرت حول إقامة حفل زفاف له وعقد قرانه على فتاة تونسية في مسقط رأسها مدينة سوسة في يناير المقبل.

وتناقلت وسائل إعلام تونسية أن ماني وجه الدعوة إلى عدد من لاعبي ليفربول لحضور حفل زفافه في تونس، وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح الذي وافق على السفر من أجل حضور حفل زفاف زميله في الـ5 من يناير.

لكن ماني نشر بيانا رسميا على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قال فيه: علمت بانتشار شائعة تفيد بزواجي في تونس وهذا أثار دهشتي واستيائي”.. “أنفي هذا الخبر تماما لم أراسل أحدا ولم أطلب من أحد التحدث نيابة عني إلى السلطات البلدية أو العامة في تونس.

وتابع: “أود أن أبلغكم أن الزواج المفترض غير موجود وأن كل هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، حاليا كل تركيزي على مسيرتي مع ليفربول”.

المصدر : وكالات