اسبانيا – أشارت تقارير صحفية إلى أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي قد أبدى موافقة مبدئية على الانضمام إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة “AS” الإسبانية، أن مبابي الذي أتم الـ20 عاما أمس الخميس، وافق بشكل مبدئي على ارتداء قميص ريال مدريد الإسباني، مشيرة إلى أنه وضع شرطين قبل إتمام الصفقة مع النادي الملكي.

واشترط مبابي على الريال بيع مواطنه كريم بنزيما خلال الانتقالات المقبلة، حيث يعتقد أن وجود مهاجم فرنسا السابق سيعيق من فرصه لقيادة خط هجوم الميرينغي.

أما الشرط الثاني، فأن يصبح اللاعب الأعلى أجرا في العالم، مما يعني أنه يرغب في التفوق على أجور النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

يذكر أن ميسي هو أعلى لاعبي العالم دخلا، حيث يحصل على 552 ألف يورو في الأسبوع من برشلونة الإسباني، بينما يحصل مبابي على 353 ألف يورو أسبوعيا.

المصدر: as.com