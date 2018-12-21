تركيا – دعا أمين عام “وكالة طريق الحرير للتنمية” التركية، برهان أق يلماز، إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين تركيا وباكستان بشكل يعود بالفائدة على البلدين.

جاء ذلك في كلمة له خلال منتدى الأعمال التركي – الباكستاني المتعلق بالاستثمار، والذي أقيم الجمعة، بالتعاون بين الوكالة وغرفة التجارة والصناعة في ولاية كليس، جنوبي تركيا.

وتشرف “وكالة طريق الحرير للتنمية”، التي تأسست في 2010، على المشاريع التنموية في ولايات: غازي عنتاب، وأدي يمان، وكليس التركية (جنوب).

وقال أق يلماز، إن الوكالة تبذل جهودًا حثيثة منذ تأسيسها من أجل إنشاء “طريق الحرير”، يكون مركز جاذبية في الشرق الأوسط، ويتمتع برأس مال قوي وتنافسي ومبتكر.

وطريق الحرير، مجموعة من الطرق المترابطة كانت تسلكها القوافل والتجار، قبل نحو 5 آلاف سنة، لنقل الحرير الصيني، إلى المنطقة العربية، ودول إفريقيا وأوروبا، وكان له تأثير على ازدهار كثير من الحضارات القديمة، وبينها المصرية، والرومانية، بحسب مؤرخين.

وأوضح أق يلماز، أن باكستان بلد صديق وشقيق، ومن بين أهم الشركاء التجاريين لتركيا في العالم.

ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في الوقت الراهن لا يعكس إمكانات البلدين بالمعنى الحقيقي.

وبيّن أق يلماز، أن الفعالية التي تحتضنها ولاية كليس اليوم، تهدف إلى زيادة التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين لأعلى مستوى.

بدورها، أعربت غُلسران أكقايا، رئيسة مجلس رائدات الأعمال في ولاية غازي عنتاب، التابع لاتحاد غرف وبورصات تركيا، عن سعادتهم حيال العمل وتنفيذ المشاريع المشتركة مع باكستان.

من جهتها، قالت نائبة رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في باكستان، نازلي عابد، إنها تعتقد بأن منتدى الأعمال المقام اليوم، سيساهم بشكل إيجابي في التجارة القائمة بين بلادها وتركيا.