مودريتش يحصل على جائزة “الأفضل في العالم” مجددا

مودريتش يحصل على جائزة “الأفضل في العالم” مجددا

أنجلترا – اختارت صحيفة ذا غارديان البريطانية الكرواتي لوكا مودريتش نجم خط وسط ريال مدريد كأفضل لاعب في العام متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأعلنت الصحيفة اليوم الجمعة عن قائمتها السنوية بناء على آراء 225 خبيرا من 69 بلدا.

وذكرت الصحيفة أن جميع الخبراء اختاروا مودريتش ضمن قائمة أفضل 40 لاعبا لهذا العام، واختار 79 منهم لاعب الوسط الكرواتي في صدارة تلك القائمة.

وجاء ضمن الخمسة الأفضل في العالم كل من: ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، كريستيانو رونالدو المحترف حاليا في صفوف يوفنتوس الإيطالي، وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الشاب، والنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

ويتبعهم كل من أنطوان غريزمان هداف أتلتيكو مدريد الإسباني وإدين هازارد مهاجم تشيلسي الإنجليزي وكيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي وهاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي، ونغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي.

وبحصوله على جائزة “ذا غارديان” يكون مودريتش البالغ 33 عاما قد أنهى عاما حافلا توج فيه بدوري أبطال أوروبا مع الملكي وحاز فيه على الميدالية الفضية مع منتخب بلاده الكرواتي في مونديال روسيا إضافة لتتويجه بالكرة الذهبية.

كما اختارت الصحيفة الدنماركية بيرنلي هاردير المحترفة في فولفسبورغ الألماني أفضل لاعبة كرة قدم لعام 2018 متفوقة على الأسترالية سامانثا كير من فريق بيرث غلوري والنرويجية آدا هيغربرغ لاعبة أوليمبك ليون الفرنسي والمتوجة هذا العام بجائزة الكرة الذهبية الأولى للسيدات.

المصدر: theguardian.com