موسكو: سنصوب صواريخنا نحو أوروبا إن نشرت واشنطن صواريخ فيها

موسكو: سنصوب صواريخنا نحو أوروبا إن نشرت واشنطن صواريخ فيها

موسكو – أكد الكرملين أن روسيا ستصوب صواريخها نحو الأنظمة الصاروخية الأمريكية في أوروبا في حال نشرت واشنطن صواريخ هناك بعد انسحابها المحتمل من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

وقال الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في حديث لبرنامج “اللعبة الكبيرة” على القناة التلفزيونية الأولى الروسية، اليوم الخميس: “بعد الانسحاب (الأمريكي) من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى قد يتم نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في دول أوروبية، مثلما كان الأمر في عهد الحرب الباردة”.

وأضاف: “نشر هذه الصواريخ واحتمال تصويبها نحو روسيا سيؤدي إلى تصويب الترسانة الصاروخية الروسية باتجاه تلك الصواريخ من أجل الحفاظ على ميزان القوى”.

وأضاف أنه “بالتالي سيكون هناك تكرار للوضع الذي شهدناه في الماضي”.

وجاء ذلك ردا على طلب الصحفيين التعليق على ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمره الصحفي السنوي، الخميس 20 ديسمبر، بشأن أسفه للتقييم غير الجدي لمخاطر حرب نووية من قبل البعض.

وأكد بوتين أن روسيا لا تسعى لسباق تسلح، بل للحفاظ على ميزان القوى، وأن الوضع سيكون غير قابل للتنبؤ في حال انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

المصدر: تاس