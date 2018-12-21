سويسرا – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” اليوم الجمعة إن عدد مشاهدي نهائيات مونديال روسيا 2018 لكرة القدم بلغ أكثر من 3.5 مليار مشاهد محققا رقما قياسيا جديدا.

ونشر الفيفا بيانات عن الحضور الجماهيري للبطولة اليوم الجمعة جاء فيها أن متابعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم في المنازل خلال دقيقة واحدة على الأقل من التغطية التلفزيونية للبطولة بلغ عددهم 3.3 مليار مشاهد تقريبا بزيادة قدرها 2.2 بالمئة عن نسخة 2014 في البرازيل.

وأضاف الفيفا أن 3572 مليار مشاهد، أكثر من نصف سكان العالم البالغين من العمر أربعة أعوام فأكثر شاهدوا جزءا من التغطية الرسمية للبطولة التي تم بثها على الهواء مباشرة في جميع أنحاء العالم بين 14 يونيو و15 يوليو الماضيين.

كما شاهد 3097 مليون آخرين البطولة عبر منصات رقمية أو أماكن عامة للمشاهدين أو في الحانات والمطاعم.

وجاء فوز فرنسا 4-2 على كرواتيا في النهائي الذي منح اللقب الثاني لفرنسا في البطولة بعد نسخة 1998 على أرضها، كأكثر مباراة مشاهدة في البطولة حيث بلغت عدد المشاهدات لهذه المباراة وحدها أكثر من 1.12 مليار مشاهد.

تليها خسارة إنجلترا أمام كرواتيا في قبل النهائي والمباراة الأخرى في الدور ذاته بين بلجيكا وفرنسا.

وقال فيليب لو فلوك كبير المسؤولين التجاريين في الفيفا “هذه الأرقام تدعم حقا ما تردد عن أن نسخة روسيا 2018 كانت الأفضل على الاطلاق”.

وبلغ عدد المشاهدين للبطولة في قارة آسيا نحو 1.6 مليار مشاهد منها 6557 مليون مشاهد بنسبة 18.4 بالمئة من إجمالي المشاهدة العالمية في الصين التي فشلت في بلوغ النهائيات.

المصدر: رويترز