مصر – كشفت الممثلة المصرية ناهد السباعي السبب الحقيقي الذي أدى إلى إلغاء زفافها قبل ساعات من الموعد المحدّد له.

وجاء ذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج “لسه فاكر” الذي تقدمه الإعلامية يارا الجندي على أثير إذاعة “نجوم إف إم”.

وقالت إن الكثيرمن الأخبار كتبت في هذا الشأن وإنه لا أساس لها من الصحة. وأضافت أنه لم يكن بينها وبين العريس رجل الأعمال محمد عبد ربه أي خلاف مباشر، لافتة إلى أنهما أخذا ذلك القرار من منطلق عقلاني.

وأشارت إلى أن بعض الأشخاص وصفوهما بالمجانين وأنهما وجدا في المقابل أن استمرار علاقتهما غير ممكن.

ونفت أيضاً حدوث خلافات بين أسرتيهما، مؤكدة أنه تم التوصل إلى هذا القرار “بكل حب واحترام”. وعلقت: “الزواج عامة آخر همي”.

وتطرقت الممثلة إلى مواضيع أخرى مختلفة منها مشاركتها في فيلم “جريمة الإيموبيليا”. وقالت إن أكثر ما جذبها إلى العمل هو الدور الجديد الذي تطلب بذل الجهود لأدائه إضافة إلى فريق العمل.

ويذكر أن ناهد علقت في وقت سابق بطريقة مثيرة للجدل على خبر طلاقها. وقالت رداً على سؤال طرح عليها خلال مقابلة صحافية عن أفضل ما حدث معها في العام 2018، قالت ممازحة: “إني فضلت قاعدة مع ماما وما رحتش حتة”.

وأجابت على سؤال آخر عن أسوأ ما حدث معها في العام نفسه بالقول: “أوحش حاجة إني كنت بفكر أبعد عن ماما”.