هل أثر أردوغان على ترامب في قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا؟

هل أثر أردوغان على ترامب في قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا؟

سوريا – نفى البيت الأبيض صحة تقرير إعلامي حول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر سحب القوات الأمريكية من سوريا بشكل عفوي بعد مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وكتب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، مساعد الرئيس ترامب، غاريت ماركيز في حسابه على “تويتر”: “بكل تأكيد المعلومات الواردة في هذا التقرير غير صحيحة. ومن الواضح من السياق أن هذه الرواية الكاذبة للأحداث تأتي من مصادر تفتقد إلى الاطلاع على الموضوع، وهي ربما مصادر تركية لم تعرف بنفسها”.

وجاء ذلك تعليقا على تقرير لوكالة “أسوشيتد برس”، قالت فيه مصادر للوكالة إن أردوغان سأل ترامب خلال اتصال هاتفي لماذا لا تزال القوات الأمريكية موجودة في سوريا بعد دحر تنظيم “داعش” بنسبة 99 بالمئة.

وحسب التقرير، فقد أكد أردوغان للرئيس الأمريكي أن تركيا قادرة على القضاء على الإرهابيين المتبقين بنفسها، دون مساعدة الولايات المتحدة. واتخذ ترامب قراره بعد مشاورات مع مستشار الأمن القومي جون بولتون.

وذكرت الوكالة، أن بولتون وأردوغان استغربا من هذا القرار.

وكان ترامب قد أعلن يوم 19 ديسمبر، عن الانتصار على تنظيم “داعش”، وسحب القوات الأمريكية من سوريا قريبا. ورغم ذلك فقد أكد البنتاغون أن العملية ضد التنظيم الإرهابي لم تنته، وستواصل الولايات المتحدة دعم حلفائها.

المصدر: RT، وكالات